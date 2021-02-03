Неизвестный ударил и ограбил беременную жительницу Барнаула

Жительница Барнаула лишилась автомобиля и денег после якобы рабочей встречи с неизвестным мужчиной. Неизвестный скрылся в сельской местности вместе с ее имуществом.

Женщина работает в сфере индивидуального предпринимательства. В один из дней с ней связался мужчина и назначил встречу под предлогом регистрации собственной фирмы.

Когда пострадавшая приехала на место встречи на личном автомобиле, мужчина завязал с ней разговор, но потом неожиданно нанес ей удар в голову.

«Оценив опасность ситуации, в которой оказалась, женщина была вынуждена сообщить нападавшему о беременности. Тогда злоумышленник потребовал деньги и ключи от автомобиля. Она перечислила 5 000 рублей на карту нападавшему и еще тысячу отдала наличными. После этого злоумышленник забрал у нее ключи от машины и скрылся с места происшествия», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Учитывая сложность ситуации, дерзость и жестокость нападавшего, начальник краевой полиции Андрей Подолян поставил дело на личный контроль.

В течение трех часов нападавшего задержали. Им оказался 27-летний житель Шелаболихинского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Автомобиль пострадавшей. 22.мвд.рф

После происшествия он скрывался в селе Кучук. В ходе разбирательства подозреваемый признался в содеянном. Часть похищенных денежных средств и автомобиль оперативники изъяли. Машину нашли на проселочной дороге.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Грабеж». Также проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.