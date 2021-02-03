Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Неизвестный ударил и ограбил беременную жительницу Барнаула

Жительница Барнаула лишилась автомобиля и денег после якобы рабочей встречи с неизвестным мужчиной. Неизвестный скрылся в сельской местности вместе с ее имуществом.

Беременность
Беременность
CCO

Женщина работает в сфере индивидуального предпринимательства. В один из дней с ней связался мужчина и назначил встречу под предлогом регистрации собственной фирмы.

Когда пострадавшая приехала на место встречи на личном автомобиле, мужчина завязал с ней разговор, но потом неожиданно нанес ей удар в голову.

«Оценив опасность ситуации, в которой оказалась, женщина была вынуждена сообщить нападавшему о беременности. Тогда злоумышленник потребовал деньги и ключи от автомобиля. Она перечислила 5 000 рублей на карту нападавшему и еще тысячу отдала наличными. После этого злоумышленник забрал у нее ключи от машины и скрылся с места происшествия», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Учитывая сложность ситуации, дерзость и жестокость нападавшего, начальник краевой полиции Андрей Подолян поставил дело на личный контроль.

В течение трех часов нападавшего задержали. Им оказался 27-летний житель Шелаболихинского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Автомобиль пострадавшей.
Автомобиль пострадавшей.
22.мвд.рф

После происшествия он скрывался в селе Кучук. В ходе разбирательства подозреваемый признался в содеянном. Часть похищенных денежных средств и автомобиль оперативники изъяли. Машину нашли на проселочной дороге.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Грабеж». Также проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость