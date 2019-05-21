Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Неизвестный в Барнауле обстрелял припаркованное авто

Вечером 20 мая в Барнауле неизвестный выстрелил в припаркованный во дворе автомобиль и уехал, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Как сообщили altapress.ru в УМВД по городу, заявление о случившемся в полицию поступило, поэтому нельзя сказать, была ли машина повреждена из-за выстрела.

Неизвестный выстрелил в припаркованное авто.
Неизвестный выстрелил в припаркованное авто.
"Инцидент Барнаул"

ЧП произошло у дома № 46 по ул. Смирнова. Свидетели видели белый автомобиль, который проезжал мимо. Именно из него стрелял неизвестный.

Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость