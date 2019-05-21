Неизвестный в Барнауле обстрелял припаркованное авто

ЧП произошло у дома № 46 по ул. Смирнова. Свидетели видели белый автомобиль, который проезжал мимо. Именно из него стрелял неизвестный.
Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.
Вечером 20 мая в Барнауле неизвестный выстрелил в припаркованный во дворе автомобиль и уехал, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Как сообщили altapress.ru в УМВД по городу, заявление о случившемся в полицию поступило, поэтому нельзя сказать, была ли машина повреждена из-за выстрела.
ЧП произошло у дома № 46 по ул. Смирнова. Свидетели видели белый автомобиль, который проезжал мимо. Именно из него стрелял неизвестный.
Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.
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