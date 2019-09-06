Неизвестный в маске напал на главу ЦИК и ударил ее электрошокером

На дом главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой совершили нападение. Неизвестный несколько раз ударил ее электрошокером.

«6 сентября около 01:30 мск в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области», — говорится в сообщении МВД.

Злоумышленник был в маске. Он залез через окно забрался на террасу дома и напал на Памфилову. Мужчина в маске несколько раз ударил ее электрошокером, после чего скрылся, пишет ura.ru.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.

Сейчас силовики устанавливают личности причастных к совершению преступления. Расследование дела взято на контроль МВД России.

Полицейские пока не озвучивают версии, почему произошло нападение.