Неизвестный водитель в Барнауле сбил косулю

О происшествии сообщили в группе во «Вконтакте» «Инцидент Барнаул». К посту приложили фото, на котором видно обездвиженное животное без признаков жизни. Как рассказывает автор, водитель скрылся с места ДТП.
Сбитая косуля.
«Инцидент Барнаул».
На шоссе Ленточный бор неизвестный сбил косулю и уехал с места происшествия. На месте ДТП работают сотрудники ДПС.
О происшествии сообщили в группе во «Вконтакте» «Инцидент Барнаул». К посту приложили фото, на котором видно обездвиженное животное без признаков жизни. Как рассказывает автор, водитель скрылся с места ДТП.
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