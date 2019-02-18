«Не каждый ребенок заслуживает реанимации». На врачей новосибирской больницы завели уголовное дело

Врачей детской больницы № 3 в Новосибирске проверят на халатность после того, как ребенок, которому поставили диагноз ОРЗ, умер на глазах у медиков. Об этом сообщает ВашГород.ру.

О том, как погибла семилетняя Алиса Савина, рассказала ее мама Яна Рейн во «ВКонтакте».

«У Алисы уже три дня держалась высокая температура до 39,5. Я три дня подряд вызывала врача на дом. Врач смотрел горло ложкой, слушал легкие, упорно говорил, что у нас ОРЗ, ухудшений нет и нет необходимости в антибиотиках, а температура может и 5 дней держаться», — сообщила мама девочки. В тот же день женщина дала ребёнку жаропонижающее и уложила её спать, но в три часа ночи девочке стало хуже. Электронный градусник поднимался до 42 градусов и выключался. Мать вызвала «Скорую».

Врач «Скорой помощи» осмотрел ребёнка и вызвал реанимационную бригаду. Чтобы стабилизировать состояние девочки, медикам понадобилось полтора часа. После этого, 27 декабря, Яну и Алису увезли в Детскую городскую клиническую больницу № 3. В приёмном покое девочка с мамой провела полчаса. Потом у Алисы началась судорога. Врач позвал медсестру, девочку отвели в реанимацию. На вопрос матери, почему ребёнка сразу не положили в реанимацию, врач ответил: «Не каждый ребенок заслуживает реанимации. Мне нужно было ее сначала посмотреть».

На 15 день в реанимации Алиса умерла. Врачи говорили, что ребёнок находится в запредельной коме и по всем признакам у неё отёк головного мозга.

Яна Рейн написала жалобу в Министерство здравоохранения по Новосибирской области и обратилась в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту халатности.