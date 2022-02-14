Задушил и надругался. Как в 70-е годы парень из Бийска расправился с двумя командировочными и своей матерью

Altapress.ru продолжает цикл материалов о громких уголовных делах прошлого. На этот раз речь пойдет о 26-летнем убийце из Бийска. Ему хватило только рук, чтобы убить несколько человек. При этом максимально жестоко он расправился с собственной матерью-пенсионеркой. О подробностях будоражащего дела нам рассказал ветеран прокуратуры Алтайского края Владимир Митрохин.

Последняя командировка

Для нашего собеседника, который в 1978 году был старшим следователем прокуратуры края, эта история началась с приказа.

Справка В 1922 году была образована Ойротская автономная область. Именно так изначально называлась Республика Алтай. До 1990 года она входила в состав Алтайского края. После стала автономной советской социалистической республикой. А в 1991 году — одним из субъектов России.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

В один из дней начальник вызвал меня к себе и сказал, что нужно срочно ехать в Горно-Алтайск. Там, в номере гостиницы, нашли трупы двух мужчин со следами удушения. На тот момент в городе уже работали местные правоохранители. Но, поскольку дело было резонансным, отправили и меня.

Ветеран прокуратуры Алтайского края Владимир Митрохин. Предоставлено altapress.ru.

По приезде оказалось, что алтайские коллеги уже выяснили кое-что о происшествии и возможном преступнике.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Эти двое были командировочными. Каждому — по 42 года. Приехали, заселились в модный в то время отель. Его тогда только построили, считался шикарным местом среди туристов.

Справка Что касается рекреационной сферы, она начала активно развиваться в Горном Алтае во второй половине XX века. Важнейшим периодом как раз стал рубеж 70−80-х годов. Именно тогда было построено несколько гостиничных комплексов и баз отдыха. Стали развивать конный, пеший и водный туризм. Маршруты продумывали таким образом, чтобы их мог пройти даже новичок без спортивной подготовки. Позже стал набирать обороты лечебно-оздоровительный, экологический, фестивальный и другие виды туризма.

Наручники. Преступление. Криминал. CC0

На начальных этапах расследования специалисты уже подозревали конкретного человека. А именно 26-летнего парня по фамилии Викторов.

Он заехал в отель раньше, чем убитые мужчины. При этом покинул свой номер в ту же ночь, когда они были задушены.

Постояльцы гостиницы, выступавшие в роли свидетелей, рассказали, что злоумышленник сначала ужинал с командировочными в ресторане, а потом пошел с ними в их комнату.

Гостиница. Кровать. Отель. СС0

На месте происшествия был найден паспорт одного из пострадавших и пустой бумажник.

Также работники следствия располагали данными о регистрации подозреваемого в его апартаментах. Иными словами, доказательств виновности хватало.

Еще одно убийство

Парня объявили в розыск в Горно-Алтайске. Однако там его найти не удалось. Позже выяснилось, что он родом из Бийска.

Кровь. unsplash.com

Правоохранители направили запрос туда. Оказалось, что в городе идет расследование по делу об убийстве матери Викторова.

Труп пожилой женщины в возрасте около 70 лет нашли соседи. Старушка жила вместе с сыном в ветхом частном доме. Единственным стабильным доходом семьи была ее пенсия.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Поначалу бийские следователи отрабатывали довольно большой круг подозреваемых, вплоть до незнакомцев. В конце концов, дошли и до единственного сына. Те, кто жил неподалеку, подтвердили, что у Викторова были очень непростые отношения с матерью. Из их дома регулярно доносились крики. Ругались, как правило, из-за денег. Парень пил и толком нигде не работал. А средства на выпивку нужно было постоянно где-то находить.

Алкоголь. СС0

Через некоторое время правоохранители нашли злодея на территории Алтайского края и привезли на допрос.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Он был среднего роста, крепким на вид. Производил впечатление физически сильного человека. Что касается поведения, помню, что был спокоен. Хоть и отпирался. Не говорил ни «да», ни «нет», когда я предъявлял доказательства. Эта ходьба вокруг да около продолжалась в течение четырех допросов. А каждый обычно длился часа по два. В конце концов, на пятом Викторов признался.

Кровь. СС0

Но только в удушении двух мужчин в гостинице. Про мать не говорил до последнего.

«Пришлось применить психологические техники, надавить, чтобы наконец получить от него ответ», — говорит эксперт.

Расстрел

Как выяснилось, убийство родительницы было не последним, а первым в криминальной биографии Викторова. Во время очередной ссоры он задушил мать, как в последствии и командировочных, голыми руками. Но на этом зверства не закончились.

Кровь. Убийство unsplash.com

Парень оказался некрофилом и изнасиловал труп женщины. Экспертиза подтвердила следы его биоматериала на теле жертвы.

Справка Некрофилия — половое влечение к мертвым. Первое упоминание о некрофилии сделал древнегреческий историк Геродот. Он утверждал, что в Древнем Египте бальзамировщики совокуплялись с трупами женщин.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Он жил в доме с телом два дня, а потом уехал в Горно-Алтайск. Дверь не запер. Спустя какое-то время соседи забеспокоились, стали искать старушку. Судя по материалам дела, пауза между первым и вторым преступлениями составила не больше трех недель.

Насилие. Женщина. CC0

После сбора дополнительных сведений и доказательств прошло судебное заседание по делу. Викторова признали виновным по статье 102 УК РСФСР (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами) и приговорили к высшей мере наказания.

Владимир Митрохин,

ветеран прокуратуры Алтайского края:

Смертные приговоры часто обжаловали. Да и приводили в исполнение не сразу. После суда до расстрела мог пройти год-полтора.