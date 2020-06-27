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Происшествия

Нелегальные «покатушки» новосибирцев на Алтае закончились больницей

Жительница Новосибирска была доставлена в больницу в результате ДТП с участием снегоболотохода, произошедшего в Чемальском районе Республики Алтай.

ДТП с участием снегоболотохода.
ДТП с участием снегоболотохода.
МВД по Республике Алтай.

Как сообщили в МВД по региону, авария произошла 26 июня около 14:30 на 8 километре автодороги подъезд к селу Верх-Анос, когда 27-летний новосибирец, управляя снегоболотоходом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В результате ДТП в районную больницу с полученными ушибами была доставлена пассажирка транспортного средства, 27-летняя жительница Новосибирска. Госпитализация ей не потребовалась.

Установлено, что водитель не имел категории, дающей право на управление данным транспортным средством.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. В отношении мужчины составлен протокол.

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