Нелегальные сигареты: в чем подозревают сотрудников омской полиции

Отмечается, что на выносах со склада вещдоков они заработали около 300 млн рублей.

СИЗО отправились три сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также трех предпринимателей.

По предварительным данным они продавали сигареты, которые изымали из незаконного оборота.

Следователи подозревают, что в схеме могли участвовать и другие бизнесмены. Они брали взятки и закрывали глаза на нелегальные продажи.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край пытались завезти контрафактные продукты.