Нелепое ДТП с участием автоледи на синей машинке попало на видео в Барнауле

Авария случилась на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Молодежной. Момент столкновения попал на автомобильный видеорегистратор.

«Как видно на записи, автомобили остановились перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Через какое-то время в один из остановившихся автомобилей не снижая скорости влетела синяя иномарка, откуда вышла растерянная автоледи», — сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».