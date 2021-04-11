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Происшествия

Нелепое ДТП с участием автоледи на синей машинке попало на видео в Барнауле

Барнаульцы в социальных сетях обсуждают ДТП, произошедшее на днях в центре краевой столицы — автоледи протаранила стоящую на светофоре машину.

ДТП в центре Барнаула.
ДТП в центре Барнаула.
Скриншот видео.

Авария случилась на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Молодежной. Момент столкновения попал на автомобильный видеорегистратор.

«Как видно на записи, автомобили остановились перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Через какое-то время в один из остановившихся автомобилей не снижая скорости влетела синяя иномарка, откуда вышла растерянная автоледи», — сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Горожане, комментируя произошедшее, выдвигают предположение, что виновница столкновения отвлеклась на свой смартфон.

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