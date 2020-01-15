Немецкие полицейские провели спецоперацию против «лиц чеченского происхождения»

«Лица чеченского происхождения в возрасте 23−28 лет подозреваются в подыскивании мест для проведения там позже исламистски мотивированной атаки. <…>Нынешние обыски должны внести ясность в вопрос об истинных мотивах. При этом были изъяты наличные деньги, холодное оружие и носители данных, их содержание проверяется», — говорится в заявлении Генпрокуратуры Берлина.