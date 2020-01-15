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Происшествия

Немецкие полицейские провели спецоперацию против «лиц чеченского происхождения»

Исламисты «чеченского происхождения» оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла 14 января в четырех федеральных землях Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на берлинскую прокуратуру.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

«Лица чеченского происхождения в возрасте 23−28 лет подозреваются в подыскивании мест для проведения там позже исламистски мотивированной атаки. <…>Нынешние обыски должны внести ясность в вопрос об истинных мотивах. При этом были изъяты наличные деньги, холодное оружие и носители данных, их содержание проверяется», — говорится в заявлении Генпрокуратуры Берлина.

По словам представителей ведомства, конкретных данных о наличии угрозы теракта нет.

Согласно сентябрьскому отчету немецкого федерального ведомства по уголовным делам, в 2018 году число заведенных в Германии дел на ОПГ «русской мафии» уступало только показателям арабских кланов, пишет РБК.

При этом ведомство отдельно выделяло чеченские ОПГ, указывая, что члены таких группировок отличаются «вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию».

В декабре Германия выслала двух российских дипломатов после убийства в Берлине гражданина Грузии, участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили. Берлин официально обвинил в преступлении российские или чеченские власти.

По подозрению в убийстве был задержан гражданин России, который, по данным СМИ, служил в «Вымпеле» ФСБ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что погибший лишил жизни 98 человек на Кавказе и был причастен к теракту в метро Москвы.

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