Немецкие полицейские провели спецоперацию против «лиц чеченского происхождения»

«Лица чеченского происхождения в возрасте 23−28 лет подозреваются в подыскивании мест для проведения там позже исламистски мотивированной атаки. <…>Нынешние обыски должны внести ясность в вопрос об истинных мотивах. При этом были изъяты наличные деньги, холодное оружие и носители данных, их содержание проверяется», — говорится в заявлении Генпрокуратуры Берлина.
По словам представителей ведомства, конкретных данных о наличии угрозы теракта нет.
Согласно сентябрьскому отчету немецкого федерального ведомства по уголовным делам, в 2018 году число заведенных в Германии дел на ОПГ «русской мафии» уступало только показателям арабских кланов, пишет РБК.
При этом ведомство отдельно выделяло чеченские ОПГ, указывая, что члены таких группировок отличаются «вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию».
В декабре Германия выслала двух российских дипломатов после убийства в Берлине гражданина Грузии, участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили. Берлин официально обвинил в преступлении российские или чеченские власти.
По подозрению в убийстве был задержан гражданин России, который, по данным СМИ, служил в «Вымпеле» ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что погибший лишил жизни 98 человек на Кавказе и был причастен к теракту в метро Москвы.