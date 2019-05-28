Немецкие следователи обнародовали данные о крушении самолета совладельца S7

В отчете бюро есть расшифровка переговоров летчика с землей и показания свидетелей катастрофы, пишет РБК.

В документе приводятся последнее обращении пилота к диспетчеру: «Можно выйти на траекторию?». Тот ответил утвердительно и дал нужные указания. Судно стало делать разворот в левую сторону, и накренилось на 30−45 градусов, рассказали два очевидца, стоявшие у диспетчерской вышки, пишет «Росбалт».

Все находившиеся на борту погибли: сама Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун; самолет сгорел. Трагедия случилась у аэродрома под Франкфуртом 31 марта. Самолет выполнял рейс из Канн (Франция) во Франкфурт-на-Майне (Германия).

Что известно о Наталии Филёвой

Наталья Филёва была председателем совета директоров группы S7.

Окончила Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер-радиомеханик и Новосибирский институт народного хозяйства по специальности организация управления производством, пишет Газета.Ru. В 1995 года стала директором Новосибирского филиала инвестиционной компании «Еврофинансы».

С 1996 года была гендиректором инвесткомпании «Еврофинансы-Новосибирск». Тогда же с супругом приобрела часть акций авиакомпании «Сибирь» (с 2006 года — S7 Airlines).

В 1998 году Филёва прошла подготовку в МГТУ гражданской авиации по программе «Управление авиапредприятием в условиях конкуренции» и прослушала ряд курсов в Академии гражданской авиации. После дефолта 1998 года Филёвы стали владельцами контрольного пакета предприятия, а в 2001 году их «Сибирь» вышла на московский авиационный рынок, поглотив «Внуковские авиалинии». Спустя год авиакомпания Филёвых заняла второе место по перевозкам пассажиров в России.

Наталия Филёва вместе с ее супругом Владиславом владели ЗАО «Группа компаний С7», это крупнейший частный перевозчик в России. S7 владеет 89,9% акций авиакомпании «Сибирь» и 100% — «Глобуса». Обе выполняют полеты под брендом S7 Airlines.

Также в группу компаний, которой владеет семья, входят розничная сеть по продаже билетов, путевок, авиационный учебный центр, инжиниринговый холдинг по техническому обслуживанию воздушных судов.

В 2018 году Наталия Филёва заняла 172 место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Forbes оценил ее состояние в 600 млн долларов.

У нее осталось двое детей.