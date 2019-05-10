Немецкие власти обеспокоены бурной криминальной деятельностью выходцев из Чечни

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу».

Сотрудники ведомства в течение года собирали информацию о чеченских криминальных кругах, действующих на территории ФРГ.

Совместно с разведкой

Работа проводилась в сотрудничестве с разведывательным и таможенным ведомствами страны.

Проанализирована деятельность более 200 ключевых фигур соответствующих группировок, пишет РИА Новости.

Убийства

По данным BKA, преступники, которые являются выходцами из Чечни, «доминируют над целыми областями правонарушений, действуя крайне жестоко».

«Они демонстрируют очень высокую готовность к эскалации и насилию и все чаще связаны с убийствами», — цитирует конфиденциальный доклад Spiegel.

Диаспора

Ранее чеченские преступники действовали как «подрядчики криминальных услуг», но сейчас они нашли свои собственные прибыльные источники дохода, в особенности в областях наркоторговли, краж, совершаемых группой лиц, и вымогательств.

Кроме того, следователи пришли к выводу, что в некоторых регионах преступники из Чечни все чаще вовлечены в работу охранных предприятий, пишет bfm.ru.

Согласно анализу, чеченская община в Германии представляет большую часть диаспоры в Европе. По официальным данным, в Германии находятся 50 тысяч выходцев из региона Северного Кавказа, около 80% которых — чеченцы.