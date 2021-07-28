Немецкий пенсионер хранил в подвале танк «Пантера»

84-летний пенсионер из Хайкендорфа предстал перед судом в Германии за хранение в собственном подвале танка «Пантера», торпеды и зенитного оружия времен Второй мировой войны, сообщает Die Welt.

Танк и остальное оружие обнаружила полиция, когда обыскивала дом в поисках украденных нацистами произведений искусства.

Прокурор потребовал суд приговорить мужчину к штрафу в 500 тыс. евро за нарушение закона о военном оружии — этот закон в Германии регулирует операции с любым оружием или боеприпасами времен Второй Мировой войны.

Кроме того, по требованию обвинения, пенсионер обязан продать всю коллекцию оружия, пишет polit.ru. Приглашенный прокурором эксперт считает, что какая-то часть найденного в подвале оружия все еще пригодна к использованию.

Окончательное решение по делу пенсионера суд примет в августе.