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Происшествия

Непокорный арестант: чиновник расскажет сенсационную правду о «ворах в законе»

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, жаловавшийся президенту РФ Владимиру Путину на действия ФСБ, решил написать книгу о своем общении с ворами в законе.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Шестун планирует впоследствии написать третью часть своей книги — „Непокорный арестант-3“. Она станет исповедью, содержащей откровения об его участии в теневом бизнесе 90-х, общении с ворами в законе. Шестун намерен посвятить несколько глав рассказу о закате эпохи АУЕ в тюрьмах и возрастающей роли ислама, о схемах воровства бюджетных денег, участии в межклановых войнах силовиков и вбросах бюллетеней на выборах», — отмечает «Общая газета».

Отдельно писатель расскажет о грехах перед женой.

Сейчас Шестун завершил работу над книгой «Непокорный арестант-2». В одной из глав под названием «Война с прокурорами» Шестун, в частности, рассказывает, как прокурорские пытались отжать у него, главы района, два муниципальных МУПа и гравийное месторождение.

Произведение из застенков скоро появится на полках книжных магазинов страны.

Ранее бывший чиновник выпустил книгу «Непокорный арестант», в которой подробно рассказал о своем уголовном деле и его возможной подоплеке, пишет ura.ru.

АУЕ для заключенных означает — «Арестантский уклад един».

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

О «деле Шестуна»

Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В 2018 году ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных в результате преступления.

В феврале 2019 года Шестуну предъявили дополнительное обвинение в получении взяток на 9,9 млн рублей.

Жалоба Путину

Шестун жаловался президенту РФ Владимиру Путину на то, что ФСБ, областные власти и сотрудники администрации президента угрожают ему, требуя уйти в отставку «по-хорошему». После ареста Шестун несколько раз объявлял голодовку и пытался покончить с собой в СИЗО, напоминает Nation News.

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