Непокорный арестант: чиновник расскажет сенсационную правду о «ворах в законе»

Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
«Шестун планирует впоследствии написать третью часть своей книги — „Непокорный арестант-3“. Она станет исповедью, содержащей откровения об его участии в теневом бизнесе 90-х, общении с ворами в законе. Шестун намерен посвятить несколько глав рассказу о закате эпохи АУЕ в тюрьмах и возрастающей роли ислама, о схемах воровства бюджетных денег, участии в межклановых войнах силовиков и вбросах бюллетеней на выборах», — отмечает «Общая газета».
Отдельно писатель расскажет о грехах перед женой.
Сейчас Шестун завершил работу над книгой «Непокорный арестант-2». В одной из глав под названием «Война с прокурорами» Шестун, в частности, рассказывает, как прокурорские пытались отжать у него, главы района, два муниципальных МУПа и гравийное месторождение.
Произведение из застенков скоро появится на полках книжных магазинов страны.
Ранее бывший чиновник выпустил книгу «Непокорный арестант», в которой подробно рассказал о своем уголовном деле и его возможной подоплеке, пишет ura.ru.
АУЕ для заключенных означает — «Арестантский уклад един».
О «деле Шестуна»
Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В 2018 году ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных в результате преступления.
В феврале 2019 года Шестуну предъявили дополнительное обвинение в получении взяток на 9,9 млн рублей.
Жалоба Путину
Шестун жаловался президенту РФ Владимиру Путину на то, что ФСБ, областные власти и сотрудники администрации президента угрожают ему, требуя уйти в отставку «по-хорошему». После ареста Шестун несколько раз объявлял голодовку и пытался покончить с собой в СИЗО, напоминает Nation News.