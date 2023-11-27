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Происшествия

Нерабочим днем из-за стихии объявлен понедельник в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

Медицинские учреждения работать будут, указывает Lenta.ru. На работу не придется выходить сотрудникам учреждений социальной сферы, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и спорта. Работники экстренных служб не входят в перечень "отдыхающих".

Что произошло

Накануне западное побережье Крыма накрыл ураган с порывами до 40 метров в секунду. Многих жителей, а также постояльцев гостиниц эвакуировали.

Полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за шторма.

По Краснодарскому краю также "прошелся" шторм — выбросило сухогруз на мель, движение пассажирских поездов приостанавливалось из-за поваленных ураганом деревьев. Автомобильное движение затруднялось по этой же причине.

О сумме ущерба пока говорить рано — штормпрогноз действует до конца 27 ноября. Экстренные службы работают.

В регионах действуют оперштабы.

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