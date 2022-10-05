Нервы сдали. За что житель Алтайского края забил родителей их же ходунками и костылем

47-летний Евгений Д., житель поселка в Тальменском районе, давно был вынужден жить с престарелыми родителями — они не могли себя обслуживать. У отца стремительно прогрессировала болезнь Паркинсона. Каждое утро глава семейства заново знакомился с женой и сыном. Мать имела психическое расстройство и потеряла зрение. В один из дней Евгений не выдержал. Подробности дела нам рассказала Елена Перцева, майор юстиции, следователь новоалтайского межрайонного следственного отдела СУ СК по Алтайскому краю.

Егор и Вера Д. едва ли могли назваться образцовыми родителями. Злоупотребляли алкоголем, не следили за детьми. Их было двое — Лариса и Евгений.

Годы спустя сложилось так, что ухаживать за мамой пришлось Евгению. Мужчина все еще был сильно обижен на них.

Отец оказался прикован к постели. А мать изредка могла передвигаться по дому с помощью костыля или металлических ходунков.

Старшая сестра Евгения Лариса жила в том же поселке со своим сожителем. Она относилась к состоянию родителей терпимее и вскоре собиралась самостоятельно заботиться о них.

Криминал. unsplash.com

К тому же младший брат регулярно приходил в гости и в красках расписывал, как тяжело ему приходится с немощными близкими в одном доме. Он раздражался и говорил: «Я так больше не могу». Особенно Евгений жаловался на то, что мама и папа его больше не узнают. Помимо этого, кричат и оскорбляют. А отец и вовсе называет «прислугой» или «официантом».

Между тем, Егор и Вера требовали постоянного присмотра. Есть, одеваться и ухаживать за собой без посторонней помощи не могли.

В октябре 2021 года Евгений, Лариса и ее спутник отправились в соседний населенный пункт за покупками. На обратном пути Евгений выпил и вернулся домой уже сильно нетрезвым. Как выяснилось, так он делал часто, чтобы снять стресс.

Наркотики , зависимость. CC0

На допросе мужчина утверждал, что не помнит о содеянном. Его 67-летнюю мать сотрудники правоохранительных органов нашли мертвой в постели. Она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Как установило следствие, женщине нанесли более 40 ударов металлическими ходунками и костылем. Этими же орудиями избили и лежачего отца семейства. В числе ранений у него был оскольчатый перелом носа. Пенсионер прошел лечение в больнице. Но через несколько дней после выписки умер от остановки сердца.

Евгений оказался в числе подозреваемых сразу. Поначалу утверждал, что «кто-то зашел домой и убил родителей». Однако экспертиза доказала его причастность.

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Елена Перцева объясняет: «На одежде Евгения были именно брызги, а не мазки крови. Следовательно, можно утверждать, что кровь брызгала на него, когда он наносил удары». Кроме того, Лариса и ее сожитель рассказали о непростых взаимоотношениях в семье.

Сначала обвиняемый признался в преступлении, решив, что наказания не избежать. Но затем, накануне суда, стал отказываться от своих слов. Однако опровергнуть доказательство было уже невозможно. Евгения Д. приговорили к девяти годам колонии строгого режима.