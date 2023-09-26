Несколько алтайских мобилизованных получили за самоволку пять-шесть лет колонии

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По какой статье их судят?

Самовольное оставление части или места службы - это статья 337 УК РФ. Статья не новая, по ней каждый год возбуждали уголовные дела, но нарушители получали условное наказание. В 2022 году ее дополнили - и наказания ужесточили за самоволку в период мобилизации или боевых действий.

В сентябре 2023 года Барнаульский гарнизонный суд рассматривал дела 18 военнослужащих, обвиненных по этой статье. Altapress.ru насчитал семь обвинительных приговоров, уже вынесенных в этом месяце. По четырем пресс-служба суда опубликовала краткую справку о результатах.

Все четверо после мобилизации самовольно оставили войсковую часть на срок более месяца и осуждены по части 5. И все они получили реальные сроки: от пяти до шести лет колонии общего режима.

Правда, приговоры по сентябрьским делам еще не вступили в силу и могут быть обжалованы во 2-й Восточный окружной военный суд. Он расположен в Чите, жалоба подается через Барнаульский гарнизонный суд.