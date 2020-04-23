Несколько масштабных пожаров произошло в Алтайском крае на фоне аномальной жары

Несколько крупных пожаров произошло 23 апреля в Алтайском крае на фоне аномально жаркой погоды.

«Сегодня в течение дня на территории Алтайского края и в его столице произошло сразу несколько крупных пожаров. Росту числа возгораний способствовала сухая и ветреная погода», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как уже сообщал altapress.ru, днем 23 апреля два возгорания случилось на улицах Гоголя и Красноярская. Наиболее вероятная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.

Также в четверг сильный пожар случился в селе Боровлянка и на станции Шпагино Заринского района. Причем, относительно пожара в Боровлянке в паблике газеты «Наш город Заринск» сообщается о том, что здесь сгорело несколько домов.

Также возгорания случились в селе Завьялово, селе Парфеново Топчихинского района, на станции Озерки, в селе Литвиновка Тальменского района, в населенном пункте Колывань Курьинского района.

В экстренном ведомстве напоминают что в Алтайском крае действует особый противопожарный режим, а в период с 23 по 27 апреля в регионе сохранится высокая пожароопасность.