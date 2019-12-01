Несколько пожарных машин приехали к жилому дому в Барнауле из-за невыключенной плиты

Позже выяснилось, что житель дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл выключить плиту и оставленная на ней еда задымилась. Никто не пострадал.
Вечером 30 ноября горожане заметили несколько пожарных машин у дома по ул. Островского, 4. При этом открытого огня видно не было, сообщил паблик «Инцидент Барнаул».
Позже выяснилось, что житель дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл выключить плиту и оставленная на ней еда задымилась. Никто не пострадал.
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