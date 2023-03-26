26 марта
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Происшествия

Несовершеннолетний застрелил сибиряка, попросившего молодежь не шуметь

В Иркутской области 17-летнего молодого человека подозревают в убийстве мужчины из его же ружья, сообщает Telegram-канал Shot.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Подозреваемый, его 26-летний друг и две девушки 17 и 29 лет распивали спиртное в машине.

Недовольный 62-летний местный житель подошел к автомобилю с ружьем, чтобы разогнать компанию. Друзья расходиться не захотели, тогда мужчина выстрелил в машину.

Тогда молодой человек бросился к мужчине, выхватил у него ружье и выстрелил в правую ногу, указывает Газета.Ru. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи от сильной кровопотери.

Юноша задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее девятиклассница выстрелила в одноклассника на уроке русского языка. Мальчика госпитализировали с ушибами в области лица и шеи. После медпомощи школьника отпустили домой. По словам отца мальчика, в его сына выстрелили из игрушечного пистолета.

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