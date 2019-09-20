Несовершеннолетняя девушка найдена мертвой в Камне-на-Оби

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Правоохранители выясняют обстоятельства, которые привели к трагедии.
Девушка-подросток найдена мертвой в Камне-на-Оби. По имеющейся информации, она свела счеты с жизнью в ночь на 20 сентября. Журналистам «Каменский известий» эти данные подтвердили в Следственном комитете.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Правоохранители выясняют обстоятельства, которые привели к трагедии.
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