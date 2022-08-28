Несуществующие морские деликатесы купила женщина в Бийском районе

Жертвой мошенников стала 33-летняя местная жительница, которая получила на мобильный телефон сообщение с незнакомого номера от якобы ее приятеля, сменившего номер телефона.
Лже-приятель предложил ей купить креветки и красную икру по очень низкой цене. Он убедил женщину, что все морепродукты у него свежие и очень вкусные.
Женщина поверила ему, и перевела деньги на указанный счет, и стала ждать. Однако номер перестал отвечать. Тогда она позвонила на старый номер телефона знакомого.
Выяснилось, что мужчина не в курсе ситуации и продажей морепродуктов вообще не занимается.
Только после этого потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.
Ранее барнаульский мошенник обещал водителям помочь с правами и заработал почти 300 тыс. рублей.