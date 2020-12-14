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Происшествия

В Барнауле нетрезвый «общественный деятель» дерзко напал на полицейского

Житель Барнаула должен был явиться на допрос по уголовному делу, но игнорировал все повестки. Тогда правоохранители сами приехали к нему домой.

Полиция.
Полиция.
Михаил Хаустов

Сотрудник полиции со следователем и оперуполномоченными сотрудниками приехал в дом к пенсионеру, чтобы доставить его для допроса в отделение полиции.

Мужчина никуда ехать не собирался. Он распивал спиртное и при появлении полицейских начал вести себя неадекватно и грубо выражаться.

На требования успокоиться мужчина не реагировал, а затем и вовсе толкнул представителя полиции обеими руками в грудь и резко, ничего не говоря, ударил ему кулаком в челюсть.

У стража порядка пошла кровь.

Действия нетрезвого барнаульца квалифицировали как применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, рассказали altapress.ru в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района Барнаула.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

В суде мужчина вину не признал и стал отрицать, что бил полицейского. Однако проанализировав всю совокупность доказательств, суд пришел к выводу, что его вина полностью доказана.

Железнодорожный районный суд назначил барнаульцу условный срок 1,5 года, так как мужчина уже находится в пенсионном возрасте, к уголовной ответственности привлекался впервые.

Также он «положительно характеризуется по месту работы, жительства, являлся общественным деятелем», добавила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Наталья Гребенкина.

Кроме этого, дебошир должен выплатить пострадавшему полицейскому 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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