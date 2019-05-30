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Происшествия

Неудачливый студент-предприниматель из Барнаула оформил кредит на своего брата

В Барнауле осудили студента-предпринимателя за мошенничество в банковской сфере. 18-летний парень оформил кредит на имя своего брата без его ведома, пытаясь закрыть свои долги.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

Молодой человек со своими друзьями открыл интернет-сайт по продаже нижнего белья и другой одежды различных брендов. Однако вскоре по различным причинам у бизнесменов начали копиться долги перед покупателями. В итоге сайт пришлось закрыть, рассказала altapress.ru старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова.

К этому моменту у горе-предпринимателя скопилась приличная сумма долгов — около 750 тыс. рублей. Он брал подработки, учась при этом в колледже, и потихоньку рассчитывался. К тому моменту, как у него осталась сумма долга в размере чуть более 100 тыс. рублей, парень решился на преступление.

Взяв паспорт старшего брата, молодей человек оформил на него кредит в банке в размере 110 тыс. рублей. Он заполнил все документы от имени родственника, проставил подписи. Банковский специалист ничего не заподозрил и выдал ему кредит.

Полученными кредитными деньгами барнаулец расплатился с оставшимися долгами, а вот платежи в банк вносить не стал. Вскоре на имя его брата пришло письмо из банка о задолженности на сумму 125 тыс. рублей, и обман вскрылся.

Свою вину 18-летний студент полностью признал. Он получил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск на суму 110 тыс. рублей в пользу банка.

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