Неудачная попытка знакомства обернулась уголовным делом для 23-летней девушки на Алтае

В отдел полиции в Горно-Алтайске обратился таксист, чью машину отпинала пьяная местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Как выяснилось, подвыпившая 23-летная жительница одного из сел вместе с подругой познакомились на улицах города с одним парнем.

Однако, их общение практически сразу не задалось, вспыхнула ссора. Пытаясь уйти от девушек, парень сел в такси и хотел уехать.

Разъяренная девушка несколько раз пнула автомобиль. После этого из машины вышел таксист, который и успокоил разбушевавшихся подруг.

Позже таксист обратился в полицию с заявлением о порче машины. Ущерб оценивается более чем в 11 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. По этой статье девушке грозит до пяти лет колонии.

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