27 февраля
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Происшествия

Неуловимые свиньи-убийцы стали уничтожать оленят и птичьи гнезда

В северных штатах США сообщается об опасности, связанной с появлением гибридов свиней.

Свинья.
Свинья.
СС0

Они получены путем скрещивания домашних особей и диких кабанов, пишет The Guardian. «Суперсвиньи» убивают молодых оленят и разоряют гнезда птиц.

Свиньи умны, неуловимы. Когда люди начинают на них охотиться, — животные становятся почти полностью ночными и прячутся в лесах и в болотах. Там их практически невозможно обнаружить.

Гибридные свиньи научились прокладывать туннели под снегом на глубине до двух метров и создавать своего рода снежные пещеры, указывает bfm.ru.

Около 6 млн одичавших свиней ежегодно наносят экономике США ущерб на сумму 1,5 млрд долларов. В некоторых штатах охота на них ведется при помощи пулеметов.

Ранее стая голодных кабанов забрела в российский город. Между тем подешевели живые свиньи в России.

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