Невиновная женщина в Барнауле просидела в СИЗО 8 месяцев

47-летняя жительница Барнаула провела в СИЗО 8 месяцев за убийство, которое не совершала, пишет « Комсомольская правда — Барнаул ». Оправдательный приговор вынес Октябрьский районный суд на основании решения присяжных.

Женщину обвинили в убийстве 73-летней соседки, которой 7 апреля 2020 года размозжили голову замороженным куском мяса.

В квартире было много следов, указывающих на совершение убийства другим человеком, но следствие уцепилось именно за соседку, которая заходила к погибшей в тот день, говорит адвокат Аркадий Козлов. Она заносила знакомой продукты.

Ее задержали на следующий день, предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Следственный изолятор , СИЗО. УФСИН России по Алтайскому краю

Пока обвиняемая была под стражей, умерла ее пожилая мама.

«Поначалу было недоумение в связи с подозрением в убийстве, она, конечно, думала, что правоохранительные органы во всем разберутся. Но суд принял решение арестовать ее на время следствия. Практика складывается таким образом, что суды рассматривают вопрос о мере пресечения по подобным составам преступления чисто формально, хотя доказательств причастности к совершению преступления суду представлено не было», — рассказал Аркадий Козлов.

Доказательства по делу присяжные сочли неубедительными: не подтвердился конфликт между женщинами, среди оставленных следов не было ни одного следа обвиняемой женщины, а второе орудие убийства (тупой предмет) так и не нашли.

В итоге присяжные единогласно вынесли оправдательный вердикт. В этот моменте женщина разрыдалась. Ее освободили из-под стражи в зале суда.

Прокуратура подала апелляцию.

Если приговор оставят без изменения, женщина может потребовать компенсацию за 8 месяцев ареста, незаконное привлечение к уголовной ответственности по ложному обвинению и взыскать затраты на адвокатов.