Невтерпеж. В Барнауле мужчина пытался похитить в «Марии-Ра» заветную бутылку

19 января в одном из барнаульских магазинов случился инцидент: мужчина попытался украсть бутылку водки, положив ее в пакет. Но ему крупно не повезло: рядом с магазином находился экипаж Росгвардии, рассказал участник паблика «Инцидент Барнаул» в соцсети ВКонтакте.

Мужчина был посетителем магазина «Мария-Ра», расположенного по адресу Антона Петрова, 176. Он взял бутылку, положил ее в пакет и побежал к выходу. И вот, как рассказал очевидец инцидента Владимир, на его беду в это время рядом с магазином находился экипаж Росгвардии, который мужчину скрутил.

Его завели в магазин, открыли пакет, увидели там бутылку, за которую мужчина не заплатил. Нетрудно догадаться, что мужчина (которому, видимо, было невтерпеж), в сопровождении правоохранителей уехал в отдел. Участник сообщества Владимир «Инцидент Барнаул» предоставил видеозапись части разбирательства между сотрудниками Росгвардии и неудавшимся вором.