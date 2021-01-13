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Происшествия

Двое приятелей из Барнаула отделались условными сроками за легализацию мигрантов

Два барнаульца организовали незаконный канал миграции, устраивая фиктивные платные экзамены по русскому языку для иностранцев.

Чемодан.
Чемодан.
Открытые источники в интернете.

Один из мужчин по роду деятельности часто контактировал с иностранцами и знал об их заинтересованности в получении необходимых документов. Он решил подзаработать на этом и разработал незаконную схему.

В первую очередь мужчина вышел на представителя образовательной организации в Москве, входящей в перечень учреждений, имеющих право проводить экзаменационные испытания для иностранных граждан.

«Осужденный предложил свои услуги по экзаменации иностранцев на территории Барнаула от имени этого образовательного центра. При этом он ввел в заблуждение представителя учреждения о правомерности своих действий», — рассказали в пресс-службе ФСБ по Алтайскому краю.

Помогал в тестировании его знакомый. Они находили иностранцев и проводили фиктивные экзамены для изготовления документа, который давал право получить патент на пребывание и осуществление трудовой деятельности в России.

В среднем для каждого клиента такая услуга обходилась в 15 тыс. рублей.

В преступлении барнаульцы сознались и раскаялись. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил одного к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно, другого к 2 годам 6 месяцам также условно.

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