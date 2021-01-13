Двое приятелей из Барнаула отделались условными сроками за легализацию мигрантов

Два барнаульца организовали незаконный канал миграции, устраивая фиктивные платные экзамены по русскому языку для иностранцев.

Один из мужчин по роду деятельности часто контактировал с иностранцами и знал об их заинтересованности в получении необходимых документов. Он решил подзаработать на этом и разработал незаконную схему.

В первую очередь мужчина вышел на представителя образовательной организации в Москве, входящей в перечень учреждений, имеющих право проводить экзаменационные испытания для иностранных граждан.

«Осужденный предложил свои услуги по экзаменации иностранцев на территории Барнаула от имени этого образовательного центра. При этом он ввел в заблуждение представителя учреждения о правомерности своих действий», — рассказали в пресс-службе ФСБ по Алтайскому краю.

Помогал в тестировании его знакомый. Они находили иностранцев и проводили фиктивные экзамены для изготовления документа, который давал право получить патент на пребывание и осуществление трудовой деятельности в России.

В среднем для каждого клиента такая услуга обходилась в 15 тыс. рублей.

В преступлении барнаульцы сознались и раскаялись. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил одного к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно, другого к 2 годам 6 месяцам также условно.