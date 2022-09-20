Незаконную свалку площадью 3 га обнаружили в сибирском регионе

Нелегальную свалку обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора в Елизаветинском сельском поселении Черлакского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

Горы мусора располагались на сельскохозяйственных угодьях, которые давно не использовались. Там валялись пластиковые пакеты, бутылки из стекла, старые шины, а также отходы животноводства в виде перепревшего и подстилочного навоза.

Также специалисты установили, что отходы часто сжигали, хотя противопожарной опашки не было.

Специалисты взяли образцы с места свалки. Они обнаружили, что почва была заражена колиформными бактериями и энтерококками. Их количество превысило нормативные значения в тысячу раз.

Ведомство объявило предостережение администрации поселения. Готовят претензию на ликвидацию свалки.

Также информацию направили в министерство природных ресурсов и экологии региона и управление Росреестра