Незнакомец из Алтайского края продал пенсионеру оружие

В доме у 64-летнего жителя Алтая нашли незаконное ружье и боеприпасы. Выяснилось, что оружие ему продал житель Алтайского края, а патроны мужчина сделал сам, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Полицейские в ходе обыска в селе Шунарак Турочакского района нашли в доме у местного жителя гладкоствольное ружье 12 калибра, а также пять патронов, изготовленных кустарным способом.

Мужчина пояснил, что ружье купил в 2000 году у незнакомого ему жителя Алтайского края и использовал его для забоя скота, а патроны изготовил самостоятельно.

Ружье направили на экспертизу.

За незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия грозит до 4 лет лишения свободы. Все, кто добровольно сдал незаконно хранящиеся оружие (и не совершил никакого преступления), освобождаются от ответственности.