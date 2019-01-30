Незнакомец в нижнем белье пробрался к жительнице Новоалтайска и пытался выгнать ее из дома иконой

30-летний житель Новоалтайска незаконно пробрался в чужой дом в нижнем белье, снял со стены и стал кричать, что в нем находится «нечистая сила», сообщает СУ СКР по Алтайского края.

По данным следствия, в октябре 2018 года мужчина разбил стекло оконного проема и незаконно проник в дом жительницы Новоалтайска. В это время потерпевшая находилась в помещении. Увидев мужчину, она испугалась и попросила его покинуть дом. Незнакомец был в нижнем белье и вел себя неадекватно. Он снял со стены икону, а также кричал, чтобы хозяйка вышла из дома, так как в нем находится «нечистая сила».

Прибывшие по вызову женщины сотрудники полиции задержали незваного гостя. В ходе предварительного следствия мужчине назначили психиатрическую экспертизу. Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд.