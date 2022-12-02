Незрячий пенсионер погиб при пожаре в сибирском регионе

В деревне Малая Томка (Новосибирская область) 2 декабря в ночном пожаре погиб 82-летний пенсионер, пишет «КП-Новосибирск».

На момент прибытия пожарных горел деревянный дом и уже рухнула кровля. На пепелище обнаружили тело хозяина дома.

Как сообщают в администрации Малотомского сельсовета, дедушка много курил. Эта причина стала предварительной версией пожара.

За незрячим и слабослышащим пенсионером ухаживала его родственница. Она затопила печь вечером, к четырем часам ночи огонь уже потух.

Пожарного извещателя в доме погибшего не было.

Ранее стало известно, что двое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в Барнауле. На место выехал мэр.