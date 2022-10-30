Ни козы, ни денег. Алтайская сельчанка пыталась продать коз, а угодила в лапы мошенников

Женщина разместила в интернете объявление о продаже коз. К ней обратились «покупатели» и предложили сразу внести предоплату.
Чтобы отправить деньги, мошенники попросили продавщицу назвать реквизиты карты, три цифры с обратной стороны и код из СМС. Женщина послушно выдала им всю информацию.
В результате счет пострадавшей не только не пополнился, но и значительно уменьшился.
После этого сельчанка обратилась в полицию.
Ранее 18-летняя студентка из Бийска хотела попытать удачу в любви, но лишилась 47,5 тыс. рублей.