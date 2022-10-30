30 октября
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Происшествия

Ни козы, ни денег. Алтайская сельчанка пыталась продать коз, а угодила в лапы мошенников

Жительница Бийского района решила продать коз, но попала на уловку мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Коза.
Коза.
СС0

Женщина разместила в интернете объявление о продаже коз. К ней обратились «покупатели» и предложили сразу внести предоплату.

Чтобы отправить деньги, мошенники попросили продавщицу назвать реквизиты карты, три цифры с обратной стороны и код из СМС. Женщина послушно выдала им всю информацию.

В результате счет пострадавшей не только не пополнился, но и значительно уменьшился.

После этого сельчанка обратилась в полицию.

Ранее 18-летняя студентка из Бийска хотела попытать удачу в любви, но лишилась 47,5 тыс. рублей.

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