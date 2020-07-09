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Никиту Джигурду задержали в селе, закрытом на карантин

В селе Дивеево Нижегородской области полиция задержала актера Никиту Джигурду и его спутницу Оксану Шкоду, рассказала она в соцсети.

Никита Джигурда
Никита Джигурда
vk.com/dzhigurda12

Село закрыто на карантин, Джигурду и Шкоду обвинили в незаконном проникновении.

«По нам с Никитой Джигурдой проводится проверка по факту нашего „незаконного проникновения“ в село Дивеево (оказывается, оно изолировано от России). На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами — внимание! — блокпостов в мирном городе в мирное время!» — возмутилась Шкода.

В конце июня местный суд оштрафовал балерину Анастасию Волочкову по тому же самому поводу, пишет polit.ru.

Вспышка и «на замок»

27 апреля власти Нижегородской области сообщили о вспышке коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре — там обнаружили 76 зараженных.

С 25 апреля Серафимо-Дивеевский монастырь закрыли на карантин.

Заболевших послушниц изолировали в медицинском центре при монастыре. В тот же день губернатор региона Глеб Никитин ввел карантин в селе Дивеево.

Приезжать в населенный пункт могут только его жители, выезд запрещен. В селе COVID-19 диагностировали у одного человека.

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