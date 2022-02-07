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Происшествия

Следователи проверяют деятельность замминистра транспорта Алтайского края

СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку сообщения о незаконном участии в предпринимательской деятельности замминистра транспорта региона Валерия Никитюка, сообщил «Банкфакс».

Бизнес.
Бизнес.
СС0.

Пока проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение. Иных подробностей следком не разгласил интересах следствия.

Издание отмечает, что ранее следователи проверили заявление о возможном хищении автомобилей у бийской фирмы «Компания-ДС», которыми пользовался Никитюк и его супруга.

Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes Benz GLK 280 были оформлены на данное общество с помощью разных схем по выводу денег, в том числе «путем обмана и злоупотребления доверием», в которой также участвовало новосибирская организация «Олимп».

«Однако поводом для возбуждения уголовного дела это не стало из-за одного обстоятельства: выяснилось, что на протяжении многих лет Валерий Никитюк фактически был владельцем обеих фирм, хотя официально это нигде не значилось. Махинации с фиктивным владением машинами и подконтрольными ему организациями по этой причине не могли стать поводом для привлечения к уголовной ответственности», — пишет источник.

Также известно, что «Компанией-ДС» Никитюк фактически владел с 2008 года, а «Олимпом» — с 2012, в эти же годы он был депутатом двух созывов АКЗС.

Парламентарий скрывал свои автомобили и бизнес — ни в чиновничьих, ни в депутатских декларациях упомянутые машины не фигурировали, в том числе и у его супруги.

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