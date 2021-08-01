«Нива» перевернулась на крышу в Барнауле

Это произошло недалеко от пересечения Комсомольского проспекта с улицей Короленко. Очевидец снял, как из перевернутой машины вытащили двух детей.
На месте работали спасатели и медицинские работники. О пострадавших ничего неизвестно.
На проспекте Комсомольском произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. «Нива», столкнувшись с белой «Волгой», перевернулась на крышу, пишут участники сообщества «Barnaul 22».
Это произошло недалеко от пересечения Комсомольского проспекта с улицей Короленко. Очевидец снял, как из перевернутой машины вытащили двух детей.
На месте работали спасатели и медицинские работники. О пострадавших ничего неизвестно.
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