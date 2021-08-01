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Происшествия

«Нива» перевернулась на крышу в Барнауле

На проспекте Комсомольском произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. «Нива», столкнувшись с белой «Волгой», перевернулась на крышу, пишут участники сообщества «Barnaul 22».

"Нива" перевернулась.
"Нива" перевернулась.
Barnaul 22.

Это произошло недалеко от пересечения Комсомольского проспекта с улицей Короленко. Очевидец снял, как из перевернутой машины вытащили двух детей.

На месте работали спасатели и медицинские работники. О пострадавших ничего неизвестно.

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