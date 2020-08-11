Ночной конфликт со стрельбой произошел в Барнауле

В полночь между двумя мужчинами произошел конфликт во дворе дома по адресу ул. Георгия Исакова 232. В разгар спора один из конфликтующих произвел несколько выстрелов.
Очевидцы сообщают, что после приехала скорая помощь и забрала мужчину.
В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что стрелявшим оказался житель Барнаула 1985 года рождения, а потерпевшим мужчина 1991 года рождения.
Второго доставили в городскую больницу № 1. Виновного задержали, по результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).