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Происшествия

Ночной конфликт со стрельбой произошел в Барнауле

В ночь с 9 на 10 августа во время конфликта в Барнауле неизвестный несколько раз выстрелил в человека, сообщает «Инцидент Барнаул».

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

В полночь между двумя мужчинами произошел конфликт во дворе дома по адресу ул. Георгия Исакова 232. В разгар спора один из конфликтующих произвел несколько выстрелов.

Очевидцы сообщают, что после приехала скорая помощь и забрала мужчину.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что стрелявшим оказался житель Барнаула 1985 года рождения, а потерпевшим мужчина 1991 года рождения.

Второго доставили в городскую больницу № 1. Виновного задержали, по результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

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