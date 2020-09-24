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Происшествия

Ночной пожар в офисе банка в центре города заставил людей срочно эвакуироваться

В Кемеровской области в многоквартирном жилом доме ночью загорелось отделение банка, сообщает региональная МЧС.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Возгорание произошло в промышленном центре Сибири — в Кемерове на улице Ноградская. Сообщение о пожаре поступило в 02:43 ночи.

«Пожар произошел на первом этаже четырехэтажного дома. Всего к тушению привлекли 18 человек и 5 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет A42.RU, возгорание случилось в помещении отделения банка. Из офиса кредитного учреждение шел дым, обгорели деревянное потолочное покрытие и обшивка стен.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Люди, несмотря на позднюю ночь, эвакуировались из здания самостоятельно.

Ранее в Белокурихе произошло короткое замыкание в санатории «Катунь», но до пожара дело не дошло.

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