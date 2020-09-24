Ночной пожар в офисе банка в центре города заставил людей срочно эвакуироваться

Возгорание произошло в промышленном центре Сибири — в Кемерове на улице Ноградская. Сообщение о пожаре поступило в 02:43 ночи.
«Пожар произошел на первом этаже четырехэтажного дома. Всего к тушению привлекли 18 человек и 5 единиц техники», — рассказали в ведомстве.
Как уточняет A42.RU, возгорание случилось в помещении отделения банка. Из офиса кредитного учреждение шел дым, обгорели деревянное потолочное покрытие и обшивка стен.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Люди, несмотря на позднюю ночь, эвакуировались из здания самостоятельно.
Ранее в Белокурихе произошло короткое замыкание в санатории «Катунь», но до пожара дело не дошло.