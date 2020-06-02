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Происшествия

Ночью под Новосибирском грузовик смял легковушку. Погиб человек

Ночью 1 июня на на Северном объезде под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Автомобиль Subaru Impreza въехал в попутный грузовик Hino Ranger. Погиб человек, сообщают очевидцы на странице «АСТ-54».

Авария под Новосибирском.
Авария под Новосибирском.
vk.com/act54

Сообщается, что авария произошла 1 июня в 1:20 ночи, на 32-ом километре трассы, в районе посёлка Рыбачий Колыванского района. За рулем Subaru Impreza находился водитель 1989-го года рождения. Следуя из Омска в сторону Кемерова, в районе поселка Рыбачий он столкнулся с попутным грузовиком Hino Ranger.

В результате ДТП легковой автомобиль превратился в груду металла. 31-летний пассажир Subaru Impreza скончался от полученных травм на месте происшествия, а водитель с серьезными травмами головы и ушибами доставлен в больницу.

В марте в Черепановском районе Новосибирской области на Чуйском тракте произошла жесткая авария. Один из автомобилей получил очень серьезные повреждения и превратился в груду металла.

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