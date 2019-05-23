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Происшествия

В Барнауле две девушки подрались в такси, а потом попытались сбежать от полиции

Ночью 23 мая в Барнауле две девушки подрались в такси. Водитель разнял их и вызвал полицию. Однако девушки попытались убежать, и одной это удалось, пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

По словам очевидцев, инцидент произошел около двух часов ночи на проспекте Ленина.

Когда началась драка, таксисту пришлось остановиться возле дома № 44.

Сообщается, что девушки родом из Горно-Алтайска.

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