В Барнауле две девушки подрались в такси, а потом попытались сбежать от полиции

По словам очевидцев, инцидент произошел около двух часов ночи на проспекте Ленина.
Когда началась драка, таксисту пришлось остановиться возле дома № 44.
Сообщается, что девушки родом из Горно-Алтайска.
Ночью 23 мая в Барнауле две девушки подрались в такси. Водитель разнял их и вызвал полицию. Однако девушки попытались убежать, и одной это удалось, пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, инцидент произошел около двух часов ночи на проспекте Ленина.
Когда началась драка, таксисту пришлось остановиться возле дома № 44.
Сообщается, что девушки родом из Горно-Алтайска.
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