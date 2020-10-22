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Происшествия

Ночью в Барнауле едва не взорвался дом

В Барнауле в ночь с 21 на 22 октября произошел пожар в частном доме. Спасателям удалось вынести из горящей постройки четыре газовых баллона, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Барнауле на ул. Пушкина.
Пожар в Барнауле на ул. Пушкина.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщение о крупном пожаре поступило на пульт диспетчера в 2:55. На одном из частных подворий в центре города полыхали жилой дом и надворные постройки под одной крышей.

Огонь успел распространиться по большой площади, существовала угроза перехода пламени на соседние строения. Тушение осложняла темнота, плотная застройка строений и сильный порывистый ветер.

«Из охваченных огнем строений спасатели эвакуировали четыре газовых баллона, взрыв которых мог привести еще к большим последствиям, а также автомобиль иностранного производства. В считанные минуты бойцы пожарной охраны смогли устранить угрозу перехода огня на другие постройки», — рассказали в МЧС.

За 10 минут пламя удалось локализовать.

В результате пожара огонь повредил кровлю, стены, перекрытия жилого дома и надворных построек, а также стены гаража.

Общая площадь горения составила около 200 кв. метров. Пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается.

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