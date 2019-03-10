Ночью в Барнауле произошло два ДТП, в том числе со смертельным исходом

Сообщение о ДТП в районе Новомихайловки поступило в дежурную часть ГИБДД по Барнаулу в 1.50. Как установили сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, водитель грузовика МАЗ-6312 с прицепом наехал на пешехода — мужчину 1989 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
Сообщение о ДТП на Павловском тракте в районе пересечения с ул. Попова поступило в дежурную часть 10 марта в 3.10.
На месте экипаж ДПС установил следующее. Водитель 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Тойота-Королла», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота-Надия», который после этого в свою очередь столкнулся с попутным автомобиль «Тойота-Ист».
Водитель и два пассажира «Тойоты-Короллы» доставлены в городскую больницу № 1. Из них 12-летняя девочка с травмами госпитализирована. Водителю и пассажиру, мужчине 1997 года рождения, оказана медицинская помощь, но они не госпитализированы. В других автомобилях пострадавших, к счастью, нет. Сотрудники полиции проводят проверку.