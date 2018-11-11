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Происшествия
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Ночью в Барнауле загорелись два автомобиля

Ночью 11 ноября в Барнауле во дворе дома по адресу Партизанская, 44 горели два автомобиля Mercedes-Benz и Suzuki Grand Vitara, сообщили в сообществе Инцидент Барнаул.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0.

По данным сообщества, горящие автомобили тушили пожарные.

Очевидцы предполагают, что причиной возгорания стал поджог, огонь от одного автомобиля перекинулся на другой.

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