Ночью в Барнауле загорелись два автомобиля

По данным сообщества, горящие автомобили тушили пожарные.
Очевидцы предполагают, что причиной возгорания стал поджог, огонь от одного автомобиля перекинулся на другой.
Ночью 11 ноября в Барнауле во дворе дома по адресу Партизанская, 44 горели два автомобиля Mercedes-Benz и Suzuki Grand Vitara, сообщили в сообществе Инцидент Барнаул.
По данным сообщества, горящие автомобили тушили пожарные.
Очевидцы предполагают, что причиной возгорания стал поджог, огонь от одного автомобиля перекинулся на другой.
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