24 марта
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Происшествия

Ночью в барнаульской пятиэтажке произошел пожар

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по ул. Новосибирская поступило в МЧС в 4:53 утра 24 марта, сообщают в пресс-службе ведомства.

Ликвидация пожара.
Ликвидация пожара.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Из окон квартиры на четвертом этаже валил дым. В подъезде марево плотным слоем закрывал обзор.

Спасатели приступили к обходу квартир. Из опасной зоны газодымозащитники спасли двоих человек.

Еще 10 человек, в том числе двоих детей, вывели на свежий воздух.

В ликвидации пожара пришлось задействовать более 30 человек личного состава. Всего огонь распространился на площади пяти кв. м.

Ранее ночью в Барнауле загорелся уже расселенный дом. Однако пользователи утверждали, что на момент пожара там еще жили муж с женой.

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