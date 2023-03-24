Ночью в барнаульской пятиэтажке произошел пожар

Из окон квартиры на четвертом этаже валил дым. В подъезде марево плотным слоем закрывал обзор.
Спасатели приступили к обходу квартир. Из опасной зоны газодымозащитники спасли двоих человек.
Еще 10 человек, в том числе двоих детей, вывели на свежий воздух.
В ликвидации пожара пришлось задействовать более 30 человек личного состава. Всего огонь распространился на площади пяти кв. м.
Ранее ночью в Барнауле загорелся уже расселенный дом. Однако пользователи утверждали, что на момент пожара там еще жили муж с женой.