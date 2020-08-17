«Носишь намордник, значит, больная»: таксист отказался везти и ударил жительницу Барнаула, которая была в маске

Героиня истории Татьяна вызвала такси в приложении «Поехали». Сев в машину, она получила отказ от водителя. Мужчина начал говорить, что «этот дебильный режим никто не вводил», а в «намордниках» ходят «только придурки».
Девушка попыталась объяснить, что водитель не имеет права отказать в поездке по этой причине, но мужчину уже сложно было переубедить. К тому же, он отказывался сам отменять заказ.
В итоге таксист, по словам Татьяны, начал угрожать, что «увезет далеко и надолго» и действительно тронулся с места. Тогда девушка закричала, вышла из машины, хлопнула дверью, мужчина последовал за ней и ударил по голове.
Деньги за поездку с девушки списали. Менеджер компании сказал, что водителю, если будет жалоба, грозит максимум разъяснительная работа.
Среди комментаторов видео в сообществе нашлось немало тех, кто поддержал сторону таксиста.