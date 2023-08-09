Новая схема мошенничества: как используют «друзей» из соцсетей для кражи Telegram-аккаунтов россиян

В мессенджере Telegram появилась новая схема кражи аккаунтов пользователей, которая в отличие от старых нацелена на конкретного человека, а не на массовую рассылку. Об этом сообщают «Известия» .

Для реализации плана злоумышленники долго изучают потенциальную жертву: детали личной и профессиональной жизни. После чего они добавляют человека в сообщество в Telegram, где по видом знакомого или бывшей коллеги просят помочь в онлайн-голосовании.

Злоумышленники будут убеждать проголосовать, после голосования открывается фишинговая страница авторизации, на которой нужно ввести номер телефона и код подтверждения для входа в Telegram «в целях борьбы с накруткой». Эти данные затем передаются мошенникам, которые получают полный доступ к аккаунту пострадавшего.

После взлома аккаунта злоумышленники могут использовать его в своих целях: рассылки спама или фишинговых ссылок, получения персональных данных или вымогания денег.

Очень важно обратить внимание на то, что мошенники могут помешать владельцу восстановить аккаунт , сбрасывая сессии входа.

Чтобы защитить свой аккаунт пользователи должны быть осторожны при переходе по неизвестным ссылкам. Также рекомендуется ограничить доступ к своим профилям в социальных сетях и не размещать на своих страницах личную информацию, которая может быть использована мошенниками.

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