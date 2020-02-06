Новая волна расчета фальшивыми деньгами зафиксирована в Алтайском крае

По данным правоохранителей, подделки выявили специалисты бийского расчетно-кассового центра.
«В первом случае „фантики“ поступили в финансовое учреждение с выручкой из магазина, расположенного в приобской части города и аптеки, которая находится в Бийском районе. Во втором — инкассатор привез сейф-пакет из продуктового магазина в Заречье», — уточняют в ведомстве.
Экспертиза позволила установить, что способ изготовления этих банкнот полностью отличается от технологии производства подлинных денежных знаков.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.