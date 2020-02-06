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Происшествия

Новая волна расчета фальшивыми деньгами зафиксирована в Алтайском крае

Полиция за неделю выявила три фальшивые пятитысячные купюры в Бийске, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Фальшивые деньги.
Фальшивые деньги.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, подделки выявили специалисты бийского расчетно-кассового центра.

«В первом случае „фантики“ поступили в финансовое учреждение с выручкой из магазина, расположенного в приобской части города и аптеки, которая находится в Бийском районе. Во втором — инкассатор привез сейф-пакет из продуктового магазина в Заречье», — уточняют в ведомстве.

Экспертиза позволила установить, что способ изготовления этих банкнот полностью отличается от технологии производства подлинных денежных знаков.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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