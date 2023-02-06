6 февраля
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Происшествия

Новые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали в Турции — возможно еще одно мощное землетрясение

Новые подземные толчки магнитудой 6,0 и 7,8 зафиксировали в Турции. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

РИА Новости сообщают, что новый толчок магнитудой 7,8 обнаружили в центральной части Турции. Его последствия ощущали в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии. А также в Израиле, столице Ливана Бейруте и Батуми в Грузии.

В результате рухнуло здание в Диярбакыра в прямом эфире. Из-за этого чуть не погибли местные жители и журналисты. Спасательные работы пришлось приостановить, выставили оцепление.

Через полчаса новые афтершоки магнитудой 6,0 и 5,9 зафиксировали в 77 км от города Кахраманмараш, передает ТАСС.

Уровень глобальной сейсмической активности повышен до экстремального. Сейсмологи заявляют, что вероятны новые мощные землетрясения, сообщает Lenta.ru.

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