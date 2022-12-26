Новые взрывы. Что известно о ЧП в районе аэродрома Энгельса

Социальные сети и Telegram-каналы распространили информацию о том, что в Саратовской области на аэродроме «Энгельс» в ночь на 26 декабря прогремела серия взрывов. Власти города уверяют, что ЧП не коснулось гражданский объектов. Altapress.ru рассказывает о произошедшем.