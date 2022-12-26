Новые взрывы. Что известно о ЧП в районе аэродрома Энгельса

Telegram-канал Baza сообщает, что в Энгельсе в районе аэродрома включили систему воздушной тревоги. Местные жители рассказали, что слышали взрывы.
Baza также подчеркивает, что из-за взрывов начался пожар, его площадь составила 120 кв. м.
Другой Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» добавил, что, вероятно, сбит беспилотник.
Telegram-канал «Осторожно новости» сообщает, что, по предварительной информации, взрыв произошел на аэродроме «Энгельс-2». Это авиабаза воздушно-космических сил России
На место происшествия выехали пожарные расчеты, экстренные службы и машины скорой помощи.
По предварительной информации Baza, есть погибшие и пострадавшие.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было», передают РИА Новости.
Глава региона добавил, что сотрудники силовых ведомств проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе.
Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей города. Он отметил, что угроз для местных жителей нет.
Губернатор предупредил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Все данные по сайтам, СМИ и гражданам, сообщающим ложные факты, оперативно направляются в правоохранительные органы.
Да, 5 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские военные сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины, летевших на малой высоте над аэродромами в Рязанской и Саратовской областях.
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