26 декабря
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Происшествия

Новые взрывы. Что известно о ЧП в районе аэродрома Энгельса

Социальные сети и Telegram-каналы распространили информацию о том, что в Саратовской области на аэродроме «Энгельс» в ночь на 26 декабря прогремела серия взрывов. Власти города уверяют, что ЧП не коснулось гражданский объектов. Altapress.ru рассказывает о произошедшем.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
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1
Что произошло на аэродроме «Энгельс»?

Telegram-канал Baza сообщает, что в Энгельсе в районе аэродрома включили систему воздушной тревоги. Местные жители рассказали, что слышали взрывы.

Baza также подчеркивает, что из-за взрывов начался пожар, его площадь составила 120 кв. м.

Другой Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» добавил, что, вероятно, сбит беспилотник.

2
Какие объекты повреждены?

Telegram-канал «Осторожно новости» сообщает, что, по предварительной информации, взрыв произошел на аэродроме «Энгельс-2». Это авиабаза воздушно-космических сил России

На место происшествия выехали пожарные расчеты, экстренные службы и машины скорой помощи.

По предварительной информации Baza, есть погибшие и пострадавшие.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
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3
Что говорят власти региона?

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было», передают РИА Новости.

Глава региона добавил, что сотрудники силовых ведомств проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Энгельсе.

4
Правда, что жителей эвакуировали?

Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации жителей города. Он отметил, что угроз для местных жителей нет.

Губернатор предупредил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Все данные по сайтам, СМИ и гражданам, сообщающим ложные факты, оперативно направляются в правоохранительные органы.

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
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5
Подобные ЧП происходили раньше?

Да, 5 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские военные сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины, летевших на малой высоте над аэродромами в Рязанской и Саратовской областях.

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